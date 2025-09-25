پخش زنده
گروه بانکداری لویدز در انگلیس اعلام کرد: ۴۹ شعبه دیگر از ۷۵۴ شعبه موجود خود را تا پاییز سال آینده در نقاط مختلف انگلیس میبندد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گروه بانک لویدز، علت این تصمیم خود را عمدتاً تغییر رفتار مشتریان به سمت بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری عنوان کرد.
مشابه این رویکرد بانک لویدز را در سالهای اخیر، سایر بانکهای انگلیس نیز در پیش گرفتند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس از سال ۲۰۱۹ شبکه شعب بانکها در انگلیس از ۱۰ هزارو ۴۱۲ شعبه به شش هزار و ۸۶۴ شعبه در حال حاضر کاهش یافته است که نشان میدهد در حدود پنج سال اخیر ۳۵۴۸ شعبه بانکها در انگلیس تعطیل شدهاند.
با توجه به افزایش هزینههای انرژی و استخدام نیروی کار و دیگر هزینه های نگهداری شعب، بانکها تلاش میکنند با تسهیل عرضه خدمات بانکی ضمن حفظ مشتریان خود، شعب خود را تعطیل و هزینههای خود را کاهش دهند.
اما این رویکرد، مخالف هم کم ندارد به ویژه در میان افراد میانسال و سالمند که به استفاده از بانکداری الکترونیک به جای بانکداری سنتی اقبال زیادی ندارند.
کارمندان بیکار شده شعب تعطیل شده بانکهای انگلیسی نیز از دیگر ناراضیان اجرای این طرحند.