به گفته آنهایی که عباس نیلفروشان را میشناسند نبوغ عملیاتی او برگرفته از آموخته‌های ۸ سال دفاع مقدس بود.

شهادت کنار سید مقاومت حسن نصرالله بیشتر او را معرفی کرد همان که به گفته دوستان نبوغ رزمی ش مثال زدنی بود و برای همین در جبهه مقاومت حضوری موثر داشت.

نزدیک به یک سال از شهادت سردار عباس نیلفروشان می گذرد.

برای شناخت نبوغ رزمی عباس نیلفروشان باید به روز‌های دفاع مقدس برگردی زمانی که پیوندی میان حاج احمد کاظمی و عباس نیلفروشان برقرار شده بود.

شهید کاظمی همه ابعاد یک عملیات را برای بهترین نتیجه دنبال می‌کرد برای بودن کنار سردار احمد کاظمی آموخته‌هایی برای عباس نیلفروشان داشت که همین آموخته او را به جبهه مقاومت برد.

حالا آن دو یار روز‌های دفاع مقدس کنار هم آرام گرفته‌اند.

مراسم اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت سید حسن نصرالله و شهید القدس حاج عباس نیلفروشان و سید هاشم صفی الدینهمزمان همراه با آئین میهمانی لاله‌هادر گلستان شهدای اصفهان درحال برگزاری است.