مختومه شدن ۶۳ پرونده در ایلام
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان ایلام گفت: ۶۳ پرونده در شعبه ۹ شورای حل اختلاف ایلام با سازش مختومه شد.
؛ «عابدین کوهی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان ایلام اظهار داشت: شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان ایلام در ماه شهریور ۱۴۰۴ توانست با ثبت سازش موفق در ۶۳ پرونده، گامی ارزشمند در مسیر ارتقای فرهنگ صلح و سازش در نظام قضائی استان بردارد.
وی افزود: این موفقیت چشمگیر، نتیجه تلاش مستمر و تعهد کارکنان این شعبه به اصل ریشهدار صلح و سازش است، با بهرهگیری از گفتوگوهای سازنده و توجه ویژه به ماهیت هر پرونده، توانستیم پروندهها را پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی، به کانون خانواده و جامعه بازگردانیم.