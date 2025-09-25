به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد گفت: در پی اعلام آتش سوزی در بازارچه مرزی دوغارون به سامانه تلفنی ۱۲۵، بلافاصله نیروهای آتش نشانی مستقر در مرز به همراه آتش نشانان پایانه مرزی دوغارون به محل حادثه اعزام شدند.

علی حسینی افزود: در این حادثه، یک دستگاه اتاقک پیش‌ ساخته یا کانکس دچار آتش سوزی شده بود که توسط آتش نشانان در مدت زمان ۴۰ دقیقه اطفا شد و از سرایت آتش به دیگر نقاط جلوگیری به عمل آمد.

وی با بیان اینکه علت حادثه آتش سوزی در دست بررسی است، ادامه داد: حدود ۵۰ درصد سازه اتاقک در آتش سوخت اما خوشبختانه تلفات جانی بر جای نگذاشته است.

حسینی بیان کرد: در این عملیات اطفای آتش سوزی، تعداد ۸ نیروی آتش نشان به همراه سه دستگاه خودروی آتش نشانی حضور داشتند.