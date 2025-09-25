پخش زنده
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح روکش آسفالت محور بن-قوچان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قوامی گفت: تاکنون ۲ کیلومتر از مسیر ۲هزار و ۷۰۰ متری این طرح با ۱۸ میلیارد تومان بهسازی شده است.
وی گفت: اجرای طرح روکش آسفالت محور بن-قوچان با هدف بهبود ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر و تسهیل در حمل و نقل منطقه آغاز شده و خوشبختانه تاکنون با پیشرفت ۷۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: طول کل طرح ۲هزار و ۷۰۰ متر است و با تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی و پشتیبانی فنی، تا کنون حدود ۲ کیلومتر از مسیر به طور کامل آسفالت شده است.
معاون راهداری ادارهکل ادامه داد: این پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در حال اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، عملیات اجرایی آن به اتمام برسد و کاربران جادهای بتوانند از مسیر ایمنتر و روانتری بهرهمند شوند.