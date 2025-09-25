پخش زنده
مراسم «مهمانی لاله ها» به منظور تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا و پاسداشت رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس در گلزار شهدای علی صالح (ع) ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ همزمان با سراسر کشور و در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم معنوی و باشکوه «مهمانی لالهها» با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در گلزار مطهر شهدای علیصالح (ع) شهرستان صالح آباد برگزار شد.
تجدید بیعت با آرمانهای بلند انقلاب، امام راحل و شهدا و همچنین زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا از جمله اهداف برگزاری این آیین معنوی است.
خبر تکمیل می شود.....