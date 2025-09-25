مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی تا آخر مهر ماه ۱۴۰۴ در مرکز خرید گندم سیلوی غدیر و ولایت سلطانیه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ولی اله زمانی در تشریح جزئیات این خرید تضمینی، گفت: بیش از ۳۳۱ هزار و ۸۹۰ تن گندم از کشاورزان تا مورخ ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه حدود ۹۵ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، ادامه داد: ۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان به عنوان بخش عمده‌ای از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون ۶۴ هزار و ۳۸ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۴۴۰ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و خصوصی جهت برنامه ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعین شده است.