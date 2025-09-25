وزیر جهاد کشاورزی پس از ادای احترام به شهدای کبودراهنگ، به صورت نمادین در مراسم آغاز سال زراعی و کشت زعفران در این شهرستان شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا نوری قزلجه در این مراسم با اشاره به کشت بیش از ۱۲۰ هزار هکتار زعفران در کشور و ظرفیت کشت این محصول در بیشتر استان‌های کشور، از برنامه ریزی برای توسعه کشت‌های کم آب بر، به ویژه زعفران خبر داد.

او تصریح کرد: افزایش صادرات با هدف ارزآوری و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری زعفران به استخراج کروسین از زعفران از دیگر برنامه‌های این بخش است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین پایه اصلی امنیت غذایی کشور را، حدود ۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی دانست و گفت: باید از این زمین‌های با ارزش، با بهره مندی از قوانین امور اراضی محافظت کنیم.

سید مجتبی حسینی، معاون استاندار همدان هم تغییرات اقلیمی، کم آبی و تغییرات قیمت‌ها در بازار جهانی را مهمترین چالش‌های تولید و کشاورزی کشور برشمرد و بر مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.

فرماندار کبودراهنگ هم با اشاره به چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه به بحث بحران آب و خشکسالی تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی کشت محصولات کم‌آب‌بر به ویژه احداث گلخانه‌ها شد.

سید ایوب موسوی با اشاره به پتانسیل‌های خوب در حوزه کشت‌های دانش‌بنیان مانند زعفران، خواستار توجه ویژه به این حوزه و همچنین تأمین تسهیلات و مکانیزاسیون لازم در این شهرستان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم با بیان اینکه هم اکنون تنها ۱۵ درصد از ۱۶۰ هزار هکتار زمین‌های زراعی شهرستان کبودراهنگ آبی بوده و ۸۵ درصد آن دیم است با وجود این شرایط، این شهرستان رتبه اول تولید گندم را در استان همدان دارد.

رضا بهراملو افزود: حذف اراضی آیش به صفر و جایگزینی آن با کشت محصولات تناوبی شامل گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای از طریق کشت قراردادی از مهمترین اهداف و برنامه‌های سازمان جهادکشاورزی است.

او با بیان اینکه رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان همدان در کشور پیشتاز بوده است تصریح کرد: مساحت کل اراضی زراعی استان پس از رفع تداخلات، یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار تعیین شده است.