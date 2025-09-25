پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) با بیان اینکه دشمن صهیونی با تجاوز به ایران اسلامی بهدنبال لطمه به نظام اسلامی بود، گفت: دنیای استکبار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پشت رژیم غاصب صهیونیستی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا صباحیفرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) امروز (پنجشنبه) در دیدار با خانوادههای شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دفاع مقدس در منطقه شمالغرب کشور با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور اظهار داشت: دلاور مردان پدافندهوایی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه تا آخرین نفس و آخرین قطره خون خود ایستادند و لحظهای عقب نشینی نکردند و مردانه در راه دفاع از ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
امیر صباحی فرد با بیان اینکه دشمن صهیونی با تجاوز به ایران اسلامی بدنبال لطمه به نظام اسلامی بود، گفت: دنیای استکبار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پشت رژیم غاصب صهیونیستی بود؛ چرا که آنها به خوبی میدانستند که به تنهایی قابلیت عرض اندام در مقابل جمهوری اسلامی را ندارند و به همین خاطر دست به دامان استکبار جهانی شدند.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) در ادامه به سلحشوریهای کارکنان وظیفه در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: سربازان عزیز ما، همگام سایر کارکنان نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی ایستادند و صحنههایی از ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشتند و حماسه ساز شدند.
وی تاکید کرد: کارکنان ولایتمدار پدافند هوایی کشور، سنگربانان بی سنگر مسیر شهادت را انتخاب کردند و تشنه شهادت هستند؛ آنها با اینکه میدانستند هرلحظه امکان این هست که مورد اصابت قرار گیرند ولی با این وجود تا آخرین لحظه ماندند و اجازه ندادند دشمن نحس ما به خواستههایش برسد.