به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت فردا تا اواسط وقت شنبه عبور موج ضعیف بارشی از فراز استان، سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای به همراه رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط روز یکشنبه (به ویژه روز شنبه)، جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان خواهند شد. در این ایام روند افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای شبانه در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۹.۴ درجه و ایذه با دمای ۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. چ، همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۴ درجه و کمینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد رسیده است.