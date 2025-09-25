پخش زنده
عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلو وات در شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرمایه گذاری اجرای پست ۶۳/۲۰ کیلو وات در شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی در دو بخش خط و پست ۲۷۵ میلیارد تومان اعلام شده است.
عملیات اجرایی این طرح در سفر استاندار به این شهرستان در قالب طرح چهارشنبه های اقتصادی آغاز شد.
بررسی وضعیت پتروشیمی و صنایع غذایی، بازدید از واحد تأمین ماشینآلات و پیگیری فعالسازی معادن از دیگر برنامه های سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان سنقروکلیایی بود.