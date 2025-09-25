وزیر نیرو در آیین افتتاح طرح آبرسانی به ۷۲ روستا در شهرستان الیگودرز گفت: آب امروز مهم‌ترین چالش بشر است و ایران نیز به دلیل خشکسالی‌های پیاپی در وضعیت دشواری قرار دارد، بنابراین مقوله آب اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس علی‌آبادی با اشاره به شرایط آبی کشور افزود: در پنج سال اخیر ایران با خشکسالی سختی روبه‌رو بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پاییز امسال نیز کم‌آبی ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: حتی اگر در زمستان بارش‌ها افزایش یابد، باز هم یک سال بارندگی نمی‌تواند کمبود‌های پنج‌ساله را جبران کند.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه «صرفه‌جویی یعنی مصرف درست و بهینه» گفت: کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف نیاز دارد.

وی یادآور شد: در جلسه‌ای با مقام معظم رهبری، گزارشی از وضعیت آب کشور ارائه شد و ایشان نیز بر ضرورت کاهش مصرف و توجه ویژه به مدیریت منابع آبی تأکید کردند.

علی‌آبادی در ادامه اظهار کرد: اولویت اصلی وزارت نیرو، تأمین آب شرب سالم و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبرسانی است.

وزیر نیرو بیان کرد:امروز و در قالب پویش ایران آباد، ۷۲ روستای الیگودرز از نعمت آب پایدار برخوردار شدند و طرح‌های دیگری نیز با هدف بهبود وضعیت آب و برق استان‌های مختلف در راه است.

وی همچنین به برنامه‌های این وزارتخانه در سایر بخش‌ها اشاره کرد و گفت: در کنار طرح‌های آبی، توسعه ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در دستور کار قرار دارد.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه «جذب سرمایه‌گذار در لرستان یک ضرورت اساسی است» تصریح کرد: اراده دولت چهاردهم بر این است که با اولویت دادن به آب و توسعه زیرساخت‌ها، ایران را بیش از همیشه آباد کند.