

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این گروه، متشکل از ۱۵ خواهر و ۱۰ برادر جهادگر، در یک اردوی یک‌روزه خدمات متنوعی به مردم روستا مسک شهرستان درمیان ارائه کردند.

خیاطی، آرایشگری، پخت نان، برپایی ایستگاه سلامت، برگزاری مسابقات شاد ورزشی و برنامه‌های شاد و آموزشی برای کودکان، گوشه‌ای از فعالیت‌های این جوانان انقلابی بود.

در این اقدام خیرخواهانه، ۸۰ خانوار از ساکنین روستای مسک از خدمات این گروه جهادی بهره‌مند شدند.