گروه جهادی سفیران نور و ذوالفقار از بسیجیان بخش میاندشت شهرستان درمیان به روستای مسک شهرستان درمیان رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این گروه، متشکل از ۱۵ خواهر و ۱۰ برادر جهادگر، در یک اردوی یکروزه خدمات متنوعی به مردم روستا مسک شهرستان درمیان ارائه کردند.
خیاطی، آرایشگری، پخت نان، برپایی ایستگاه سلامت، برگزاری مسابقات شاد ورزشی و برنامههای شاد و آموزشی برای کودکان، گوشهای از فعالیتهای این جوانان انقلابی بود.
در این اقدام خیرخواهانه، ۸۰ خانوار از ساکنین روستای مسک از خدمات این گروه جهادی بهرهمند شدند.