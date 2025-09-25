پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به مازندران از آغاز همکاریهای علمی با پژوهشگاه هستهای برای توسعه ارقام مقاوم و اجرای طرحهای نوین در کنترل آفات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گلمحمدی معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی کشور در سفر به استان مازندران، از دستاوردهای مهم کشاورزی در همکاری با پژوهشگاه هستهای خبر داد و گفت: معرفی ارقام زودرس و مقاوم محصولات و اجرای طرحهای نوین برای کنترل آفات، نویدبخش آیندهای روشن در بخش کشاورزی کشور است.
وی با اشاره به معرفی رقم جدیدی از انبه زودرس و تولید رقم برنج متحمل به خشکی افزود: این دستاوردها با توجه به بحران کمآبی کشور، میتوانند نقش مؤثری در پایداری تولید ایفا کنند.
گلمحمدی همچنین از اجرای طرح "امید" برای کنترل آفات در باغات کشاورزی با همکاری پژوهشگاه هستهای خبر داد که از دیماه امسال آغاز خواهد شد.
وی ضمن انتقاد از پلمب پژوهشکده دریای خزر، این اقدام را بیسابقه در دنیا دانست و خواستار حمایت مسئولان استانی برای جلوگیری از توقف فعالیتهای پژوهشی شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: مازندران به نوعی یک سازمان کوچک تحقیقات کشاورزی در دل کشور است و از حوزه شیلات تا منابع طبیعی، از زراعت و غلات تا باغات، تحقیقات ارزشمندی در این استان صورت میگیرد که نقش تعیینکنندهای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.