دشمنان با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به دنبال ضربه زدن به ایمان و هویت ملت هستند و باید با فرهنگ جهاد و شهادت در برابر هجمه‌ های فرهنگی دشمن ایستادگی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده سابق مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاد دری از درهای بهشت است که به روی بندگان خاص خدا باز می‌شود و هر ملتی که از آن غافل بماند، محکوم به ذلت و وابستگی خواهد شد.

حسین خسروی اسفراز در یادواره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه جنگ تحمیلی و شهدای روستای ولی آباد بخش سلامی خواف افزود: در هر جنگ تحمیلی، با وجود آنکه دشمنان از نظر تجهیزات و حمایت بین‌ المللی در اوج قدرت بودند، اما به برکت ایمان ملت و تکیه بر وعده‌ های الهی، نه تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه در برابر اراده پولادین جبهه مقاومت به زانو درآمدند. همان‌طور که در جنگ هشت‌ ساله حتی یک وجب از خاک ایران واگذار نشد و در جنگ ۱۲ روزه نیز رژیم صهیونیستی دست خالی میدان را ترک کرد.

خسروی چهار عامل اساسی پیروزی را ایمان به وعده‌ های الهی، مقاومت مردم، صداقت در عمل و وحدت امت اسلامی برشمرد و گفت: تجربه نشان داده است که هر جا صداقت و ایمان وجود داشته، نصرت الهی نیز شامل حال ملت شده است؛ همان‌ طور که در مقاومت خرمشهر، رزمندگان با دستان خالی و ایمان راسخ توانستند وعده خدا را تحقق بخشند.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه هشدار داد: امروز عرصه دفاع تغییر کرده است و دشمنان با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به دنبال ضربه زدن به ایمان و هویت ملت هستند. اگر صداقت، ایمان و پایبندی به ارزش‌ های الهی در جامعه کمرنگ شود، خطر بزرگی کشور را تهدید خواهد کرد. همان‌ گونه که با فرهنگ جهاد و شهادت در برابر دشمنان خارجی پیروز شدیم، باید با همان روحیه در برابر هجمه‌ های فرهنگی نیز ایستادگی کنیم.