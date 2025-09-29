رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان اعلام کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۳۴۰ کیلومتر از راه‌های استان با صرف ۲۷۸ هزار تن آسفالت بهسازی، روکش آسفالت و لکه‌گیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بهمن بیات،با تشریح جزئیات عملکرد این اداره در ۶ ماهه اول سال، گفت: در این مدت، در مجموع ۳۴۰ کیلومتر از راه‌های استان در بخش‌های بهسازی، روکش و لکه‌گیری آسفالت شده و ۲۷۸ هزار تن آسفالت در این پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: از این میزان، ۱۲۷ کیلومتر مربوط به بهسازی و روکش آسفالت راه‌های شریانی با مصرف ۲۰۳ هزار تن آسفالت بوده است.

بیات محورهای مشمول این عملیات را آزادراه زنجان-قزوین، زنجان-تبریز، زنجان-میانه، زنجان-قزوین، محور ترانزیت ابهر، زنجان-زرین‌آباد، زنجان-دندی به سمت تخت سلیمان، سه‌راهی سلطانیه-قیدار، محورهای منتهی به ماهنشان، زنجان-طارم-منجیل، و ابهر-قیدار-بیجار عنوان کرد و افزود: همچنین، آسفالت حفاظتی اسلارسیل در راه‌های مواصلاتی استان نیز در این بخش گنجانده شده است.

رییس اداره نگهداری راه‌ها در ادامه به لکه‌گیری اضطراری راه‌های شریانی اشاره کرد و گفت: در همین راستا، ۱۴۹ کیلومتر از این راه‌ها لکه‌گیری شده و ۳۰ هزار تن آسفالت برای آن مصرف شده است.

بیات همچنین از روکش آسفالت ۳۴ کیلومتر از راه‌های روستایی و ۳۰ کیلومتر از راه‌های فرعی با صرف ۴۵ هزار تن آسفالت خبر داد و تکمیل این طرح ها را در راستای ارتقاء ایمنی و تسهیل تردد در راه‌های استان دانست و افزود: این اقدامات به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا شاهد بهبود وضعیت راه‌ها در تمام نقاط استان باشیم.