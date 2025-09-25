



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موزه دفاع مقدس استان فارس، جایی که می‌توان برخی از تلاش‌ها و رشادت‌های رزمندگان و حتی کمک به جبهه‌های جنگ در ۸ سال دفاع مقدس را در قالب هنر دید

امروز و در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس از ۴۵ اثر هنری در گالری اصلی موزه دفاع مقدس استان فارس رونمایی شد

سردار کوشکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس گفت : در این موزه علاوه بر تابلو‌های نقاشی و عکاسی که رشادت‌های رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس را روایت می‌کنند غرفه‌هایی از صدا‌ها و مصاحبه‌های رزمندگان و کمک‌های مردمی به جبهه‌ها هم در نظر گرفته شده است

کوشکی از عموم مردم دعوت کرد برای دیدن موزه دفاع مقدس در محل مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مراجعه کنند