به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواهریان گفت:هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، نزدیک به دو هزار بسته لوازم‌التحریر در قالب طرح «مهر رضوی» به همت آستان قدس رضوی، خیران و کانون‌های خدمت رضوی در استان یزد تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

جواهریان افزود:این بسته‌ها شامل کیف، کتاب، خودکار، مداد و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان است.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد با اشاره به ارزش ریالی هر بسته اظهار داشت: هر بسته حدود یک میلیون تومان ارزش دارد و از طریق کانون‌های خدمت رضوی به دانش‌آموزان اهدا می‌شود.

جواهریان هدف از اجرای این طرح را حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد فرصت برابر آموزشی عنوان کرد و گفت: مشارکت خیران و همراهی نهاد‌های مردمی نقش مهمی در گسترش این اقدام خداپسندانه دارد.