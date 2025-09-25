پخش زنده
امروز: -
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان یزد: نزدیک به دو هزار بسته لوازمالتحریر در قالب طرح «مهر رضوی» در میان دانشآموزان کم برخوردار یزدی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواهریان گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی، نزدیک به دو هزار بسته لوازمالتحریر در قالب طرح «مهر رضوی» به همت آستان قدس رضوی، خیران و کانونهای خدمت رضوی در استان یزد تهیه و میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
جواهریان افزود:این بستهها شامل کیف، کتاب، خودکار، مداد و سایر اقلام مورد نیاز دانشآموزان است.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان یزد با اشاره به ارزش ریالی هر بسته اظهار داشت: هر بسته حدود یک میلیون تومان ارزش دارد و از طریق کانونهای خدمت رضوی به دانشآموزان اهدا میشود.
جواهریان هدف از اجرای این طرح را حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و ایجاد فرصت برابر آموزشی عنوان کرد و گفت: مشارکت خیران و همراهی نهادهای مردمی نقش مهمی در گسترش این اقدام خداپسندانه دارد.