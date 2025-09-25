پخش زنده
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره خانگی شهید فرامرز جمشید زاده در باروق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس و به پاس زنده نگه داشتن یاد شهدا یادواره شهدای خانگی شهید والامقام فرامرز جمشید زاده با حضور امام جمعه و مسولان شهرستان و خانوادههای معظم شهدا در منزل پدری این شهید والامقام برگزار شد.
در ادامه این یادواره از مادر شهید فرامرز جمشید زاده با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.
شهید فرامرز جمشیدزاده در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ در منطقه عملیاتی فاو به درجه شهادت نائل گشت.