در دهمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته ایران فارما ۱۴۰۴، سه محصول دانشبنیان با کارکرد درمانی و مکملهای پیشرفته، با حضور مدیران و فعالان صنعت داروسازی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از سه محصول نوآور دانشبنیان در حاشیه دهمین نمایشگاه ایران فارما ۱۴۰۴ و با حضور جمعی از مدیران و فعالان صنعت داروسازی برگزار شد.
مهندس قاسمعلی آشفته، مدیرعامل گروه دارویی دانشبنیان، ضمن معرفی دستاوردهای تازه این مجموعه، درباره هر سه محصول توضیحاتی ارائه کرد.
او گفت: خوشحالیم که امروز در این رویداد بینالمللی، سه محصول جدید را به جامعه داروسازی و بیماران معرفی میکنیم. این محصولات حاصل تلاش تیمهای تحقیق و توسعه شرکتهای زیرمجموعه این گروه دارویی دانشبنیان هستند و میتوانند تحولی قابل توجه در حوزه درمان ایجاد کنند.
نخستین محصول، این شرکت کپسول اتونس با نام ژنریک «لیزدگزامفتامین مزیلات» است که در دسته داروهای نورولوژی قرار دارد. ین دارو پیشداروی دکستروآمفتامین است و با افزایش سطح دوپامین و نوراپینفرین در سیستم عصبی، به بهبود علائم اختلال کمتوجهی–بیشفعالی (ADHD) و اختلال پرخوری عصبی (BED) کمک میکند.
اتونس در دوزهای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۷۰ میلیگرم تولید شده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا میکند.
محصول دوم، پالبوسیکلیب ۱۰۰/۱۲۵ میلیگرم است که برای درمان سرطان پستان پیشرفته یا متاستاتیک HR مثبت و HER۲ منفی طراحی شده است.
این دارو با اثر انتخابی بر CDK۴ و CDK۶، چرخه سلولی سلولهای سرطانی را کنترل کرده و تکثیر آنها را کاهش میدهد. ورود این دارو به بازار داخلی، بخشی از برنامههای راهبردی شرکت برای توسعه درمانهای نوین و تأمین نیاز بیماران است.
سومین محصول، مکمل اکتیاید وومن است که برای ارتقای باروری بانوان طراحی شده است.
این محصول با ترکیب مایواینوزیتول و دیکایرواینوزیتول به نسبت ۴۰ به ۱ و طعم لیمو، به بهبود کیفیت تخمک، تنظیم سیکل قاعدگی، کاهش مقاومت به انسولین و افزایش شانس موفقیت درمانهای IVF کمک میکند.
مهندس آشفته در پایان تأکید کرد: رونمایی از این سه محصول تازه، گام دیگری در مسیر نوآوری و توسعه دانشبنیان این گروه دارویی است. ما متعهد هستیم که با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، به نیازهای درمانی بیماران پاسخ دهیم و سهم مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنیم.
این رویداد بزرگترین گردهمایی تخصصی صنعت داروسازی ایران به شمار میرود و فرصتی برای معرفی دستاوردهای نوین، توسعه همکاریهای فناورانه و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه دارویی فراهم میکند.
حضور گسترده شرکتهای دانشبنیان در این دوره، نشاندهنده رشد توان علمی و صنعتی کشور در عرصه داروسازی است.