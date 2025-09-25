به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: احیا و مرمت ۳۳ رشته قنات این شهرستان از ابتدای امسال با اعتبار بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال در حال اجرا است که از این تعداد ۶ رشته در بخش مرکزی، ۷ رشته در بخش جلگه زوزن، ۱۷ رشته در بخش سنگان و ۳ رشته در بخش سلامی قرار دارد.

فقیری افزود: حدود ۲۰ درصد آب استحصالی منابع آبی شهرستان از قنوات تامین می‌ شود و شهرستان خواف ۱۲۰ رشته قنات دارد که به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مثل سیلاب، خشکسالی و عوامل انسانی، سالانه حدود ۲۰ رشته قنات نیاز به لایروبی و مرمت دارد.

وی با اشاره به آسیب‌ پذیر بودن قنات‌ ها نسبت به چاه‌ های عمیق خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌ های بازسازی و مرمت قنات‌ ها و لایروبی آنها موجب جلوگیری از تخریب قنات، احیای دوباره آن، استفاده بهینه از آب، کاهش هدررفت آب و انتقال صحیح آب می‌ شود و این مهم علاوه بر حفظ سازه با ارزش و تاریخی قنات، بر پایداری کشاورزی و امنیت غذایی مردمان سختکوش این خطه تاثیر دارد.