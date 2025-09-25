یادواره آبروی محله شهید مصطفی تاش موسی، تنها شهید مدافع حرم شهرستان رامسر، به مناسبت هفته دفاع مقدس در منزل این شهید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین یادواره آبروی محله به مناسبت هفته دفاع مقدس در منزل شهید مصطفی تاش موسی، تنها شهید مدافع حرم شهرستان رامسر برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حسینی نماینده ولی‌فقیه در سپاه رامسر با اشاره به جایگاه والای شهدای مدافع حرم گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، شهدای مدافع حرم اجر دو شهید دارند؛ چرا که علاوه بر جهاد، هجرت کردند و در کشوری دیگر از حریم اهل‌بیت (ع) دفاع نمودند.

وی با تأکید بر نقش وحدت در دوران دفاع مقدس افزود: در آن دوران، اقوام و ادیان مختلف با احساس دین در کنار هم ایستادند و این وحدت، عامل عزت و اقتدار ملی شد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه دفاعی گفت: در دوران جنگ تحمیلی تجهیزات وارد می‌کردیم، اما امروز صادرکننده هستیم؛ این تحول نتیجه اخلاص رزمندگان و تداوم راه عاشورا است.

وی همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، وحدت و بصیرت ملت ایران را عامل پیروزی دانست و گفت: اگر آموزه‌های دفاع مقدس را به‌کار ببندیم، اقتدار ملی تضمین خواهد شد.

در پایان، وی ضمن تأکید بر نعمت ولایت و روشنگری‌های مقام معظم رهبری، بر تداوم راه شهدا و حفظ روحیه جهادی در جامعه تأکید کرد.

شهید مصطفی تاش موسی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ از قرارگاه قدس تهران به جنوب استان حلب سوریه اعزام شد و پس از ۱۴ روز حضور در منطقه، در سحرگاه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۳۰ صبح به شهادت رسید.