افزایش قیمت مرغ و برخورد با تخلف ها موضوع داغ ستاد تنظیم بازار استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در خصوص افزایش قیمت مرغ گفت: این افزایش قیمت به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید علت آن مشخص شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در چهاردهمین جلسه تنظیم بازار استان گفت: طی شش ماه گذشته ۸۷۲ گشت مشترک بازرسی انجام شد و ۲۳ هزار و ۳۴۱ واحد صنفی مورد نظارت قرار گرفت که برای سه هزار و ۱۶۹ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است.
به گفته موسویان، بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت روی کالا بوده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت جوجهریزی در استان گفت: در فروردین ۷۳۸ هزار قطعه، در اردیبهشت یک میلیون و ۶۰ هزار قطعه، در خرداد یک میلیون و ۸۰ هزار قطعه، در تیر بهدلیل گرما و بیماری ۸۹۹ هزار و ۵۰۰ قطعه، در مرداد ۷۴۱ هزار قطعه و در شهریور یک میلیون و ۱۹۴ هزار قطعه جوجهریزی انجام شد. وی افزود: هماکنون ۴۲۵ تن مرغ منجمد ذخیرهسازی شده که در صورت نیاز به بازار تزریق خواهد شد.
آقاشیری با اشاره به افزایش قیمت مرغ، دلیل اصلی این موضوع را فعالیت دلالانی دانست که مرغ را از خارج استان وارد میکنند و نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید تدبیری بیندیشد تا مرغی که با نهادههای دامی یارانهای تولید میشود، قیمتگذاری مشخص داشته باشد و از ایجاد نگرانی برای مردم جلوگیری شود.
در ادامه جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با انتقاد از افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: ما باید بر اساس قیمت تمامشده بازار را کنترل کنیم، چرا که نه بیماری تازهای در دنیا به وجود آمده و نه شرایط غیرعادی اتفاق افتاده است. این افزایش قیمت به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید علت آن مشخص شود.
عسکری افزود: وقتی قیمت مرغ از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان میرسد، این امر ناشی از سوءمدیریت در بخشهای مرتبط است.
وی تأکید کرد: تا دو روز آینده باید آنالیز قیمت تمامشده مرغ ارائه شود تا بر اساس آن تصمیمگیری لازم برای تنظیم بازار استان انجام گیرد.