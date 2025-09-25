به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ثبت‌نام استخدام نیروی دریایی راهبردی ارتش ۱۴۰۴ در طیف افسری پیمانی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)، کارمندان علمی (مقطع کارشناسی)، بهداشت و درمان (خانم و آقا در مقطع دیپلم و کارشناسی) و کارمند تجربی (رشته‌های مهارتی در مقطع دیپلم) آغاز شده و تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس دفتر نیروی دریایی در تبریز، کمربندی آزادی، جنب بیمارستان امام علی ارتش مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.