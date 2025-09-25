آیین میهمانی لاله ها در شهر یاسوج
در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس آئین مهمانی لالهها و گرامیداشت یکمین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، گلزار مطهر شهدای مرکز استان امروز پنجشنبه سوم مهرماه 1404، شاهد برگزاری مراسمی پرشور و معنوی به مناسبت یکمین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، شهیدالقدس سردار نیلفروشان، شهید سید هاشم صفیالدین و همچنین شهدای اقتدار ایران اسلامی بود.
این مراسم که با آئین "میهمانی لالهها" به مناسبت هفته دفاع مقدس همزمان شده بود، با حضور پررنگ مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان دراین مراسم ۸ سال دفاع مقدس را گنجینهای بی بدیل از ارزشها و اعتبارات بی انتها خواند و گفت: با هیچ کلام و هنری نمی شود ارزشها و افتخارات آن دوران شکوهمند و عزت آفرین را توصیف کرد.
آیت الله حسینی یاد و آرمانهای شهیدان را چراغ راه و راهبرد انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: جبهه مقاومت با بهره گیری از تجربه ۸ سال دفاع مقدس شکل گرفته و گفتمانش همواره در حال گسترش است.
امام جمعه یاسوج یاد و خاطره شهدای مقاومت و به ویژه شهید سید حسن نصرالله را گرامیداشت و گفت: ایران اسلامی با اتکا به آرمانهای شهدا و تجربه سالها مقاومت در برابر تهدیدها تحریمها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیروز واقعی میدان شدند.