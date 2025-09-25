به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، گلزار مطهر شهدای مرکز استان امروز پنجشنبه سوم مهرماه 1404، شاهد برگزاری مراسمی پرشور و معنوی به مناسبت یکمین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، شهیدالقدس سردار نیلفروشان، شهید سید هاشم صفی‌الدین و همچنین شهدای اقتدار ایران اسلامی بود.

این مراسم که با آئین "میهمانی لاله‌ها" به مناسبت هفته دفاع مقدس همزمان شده بود، با حضور پررنگ مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.