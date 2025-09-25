به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس تیم جامعه پزشکی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت با همکاری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با حضور در روستای اروج محمد به بیش از ۲۰۰ از مردم این روستا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه گردند.

این اکیپ پزشکی شامل پزشک عمومی، دندانپزشک و پرستار و مامابود که با هدف ارتقای سلامت و دسترسی روستائیان به خدمات بهداشتی و درمانی در این روستا به مردم خدمات بهداشتی و درمانی و داروئی رایگان ارایه کرد.