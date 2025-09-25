به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در رقابت‌های جهانی که با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز همراه بود، بلافاصله پس از بازگشت با حضور در مؤسسه خیریه ملائک نذر خود را ادا کردند.

مؤسسه خیریه ملائک، مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بد سرپرست در تهران است که اعضای تیم ملی کشتی فرنگی برای دیدار با این کودکان به آنجا رفتند.

این دیدار در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین ادای نذری بود که ملی پوشان پیش از حضور در رقابت‌های جهانی کشتی داشتند و پس از قهرمانی بلافاصله با حضور در این مرکز نذر خود را ادا کردند.