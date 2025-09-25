پخش زنده
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از قهرمانی در رقابتهای جهانی، با حضور در مؤسسه خیریه ملائک نذر خود را ادا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در رقابتهای جهانی که با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز همراه بود، بلافاصله پس از بازگشت با حضور در مؤسسه خیریه ملائک نذر خود را ادا کردند.
مؤسسه خیریه ملائک، مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بد سرپرست در تهران است که اعضای تیم ملی کشتی فرنگی برای دیدار با این کودکان به آنجا رفتند.
این دیدار در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی و همچنین ادای نذری بود که ملی پوشان پیش از حضور در رقابتهای جهانی کشتی داشتند و پس از قهرمانی بلافاصله با حضور در این مرکز نذر خود را ادا کردند.