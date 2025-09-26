به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی مهر با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی به‌ویژه در استفاده از اپلیکیشن «شاد» گفت: نصب نسخه‌های غیررسمی این برنامه می‌تواند به نفوذ بدافزار‌ها و سرقت اطلاعات منجر شود.

وی افزود: استفاده از نسخه اصلی اپلیکیشن «شاد» به‌عنوان بستر رسمی آموزش مجازی، باید از منابع معتبر همچون سایت آموزش و پرورش دریافت شود و نسخه‌های غیررسمی می‌تواند باعث نفوذ بدافزار و سرقت اطلاعات کاربران شود.

رئیس پلیس فتا استان همچنین بر اهمیت حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: بارگذاری تصاویر شخصی، اطلاعات هویتی و داده‌های حساس در گروه‌های آموزشی می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند.

سرهنگ نقی مهر نقش والدین در نظارت بر نحوه استفاده فرزندان از شبکه‌های اجتماعی را مهم دانست و توصیه کرد: دانش‌آموزان از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا مشکوک خودداری کنند، چرا که این لینک‌ها ممکن است حاوی بدافزار یا صفحات جعلی فیشینگ باشند.

سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و شهروندان می‌توانند آخرین اخبار، حوادث و رویداد‌های سایبری را از این طریق دریافت کنند.

همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان می‌باشد.