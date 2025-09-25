وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز این حملات در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) ۶۵ هزار و ۴۲۷ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در جدیدترین آمار خود اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ نفر دیگر از شهروندان فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده و ۲۱۶ نفر دیگر، زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین از شهادت ۷ فلسطینی و زخمی شدن ۵۰ نفر دیگر در جریان تلاش برای دستیابی به کمک‌های بشردوستانه از صبح امروز خبر داد.

در ادامه این بیانیه اعلام شد که تعداد شهدای جویای کمک‌های بشردوستانه به طور کلی تا کنون به ۲۵۳۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۸هزار و ۵۸۱ نفر رسیده است.

این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری‌های امدادرسانی، اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباران‌ها، قادر به دسترسی به آنها نیستند.

براساس این گزارش، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون، شمار شهدای ثبت‌شده در نوار غزه به ۱۲ هزار و ۹۳۹ نفر و تعداد مجروحان به ۵۵ هزار و ۳۳۵ نفر رسیده است.

همچنین در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، به ۶۵ هزار و ۴۲۷ شهید و ۱۶۷ هزار و ۳۷۶ مجروح رسیده است.