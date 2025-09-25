به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، فرماندار بوشهر در ایین آغاز سال تحصیلی در دبستان پسرانه استثنایی کوثر با تاکید بر این که یکی از مسئولیت‌های دولت برقراری عدالت آموزشی برای همه‌ی اقشار است افزود: فرقی ندارد یک دانش آموز در کدام نقطه‌ی ایران و تحت چه شرایط جسمی ما وظیفه داریم در حوزه آموزش به همه خدمات ارا ئه بدهیم.

امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بستر مناسبی برای تحصیل دانش آموزان ما که نیاز ویژه دارند هم فراهم شده است؛ و باید تشکر کرد از کادر آموزشی این مجموعه‌ها که کار سختی دارند.

مدیر مدرسه استثنایی کوثر گفت: از ۲۶۰ هزار دانش آموز استان بوشهر ۱۳۶۰ دانش آموز از دانش آموزان استثنایی هستند که در ۳۴ مدرسه و ۲۲ مرکز درحال آموزش هستند. در همین راستا معلمان فداکار ما در حوزه کودکان استثنایی آموزش این کودکان را بر عهده دارند.

حمیده صداقت افزود: دانش آموزان این مدرسه تعداد قریب به ۸۰ بچه با نیاز ویژه ذهنی هستند. چون بچه‌های خاصی هستند من از اول که وارد شدم تلاش کردم برا یاستعداد یابیشون؛ که استعداد‌های خیلی خاصی داشتن مثل نقاشی که در این رشته هنری در استان مقام کسب کردن؛ و همچنین گروه سرود داشتند که در محافل عمومی اجرا داشتن و این گروه سرود مقام کشوری آوردن و ما به این استعداد یابی ادامه کمیدیم تا بچه‌ها به انچه که شایسته اون‌ها هست برسند.

سرپرست اداره استثنایی آموزش‌وپرورش استان بوشهر هم گفت: امیدواریم که امسال سالی پر از شور و پر نشاط و موفقیت برای همه‌ی دانش آموزان و همچنین برای همکاران ما در سازمان آموزش و پرورش کودکا ن استثنایی استان باشد.

سید ابراهیم موسوی افزود: سازمان آموزش و پرورش کودکا ن استثنایی استان افتخار دارد که درخدمت هزار و ۳۶۰ دانش آموز با نیاز ویژه باشد.