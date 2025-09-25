کاهش پیامهای مردمی در حوزه نظافت شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از بهبود شاخصهای حوزه نظافت بزرگراهها و معابر پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: شرایط خدماترسانی مطلوبتر شده و پیامهای مردمی در ششماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.
محسن قضاتلو روز پنجشنبه با اشاره به بهکارگیری حدود ۸۸۵ کارگر در بخشهای مختلف نظافت شهری به خبرنگاران گفت: تعداد زیادی از نیروها بهویژه در حوزه بزرگراهها مشغول فعالیت هستند و در برخی نقاط نیز نیاز به اصلاح و تکمیل خدمات داریم؛ با وجود سختیهای اسکان و شرایط کاری، انگیزههای حمایتی و مزدی ایجاد شده تا حضور کارگران ایرانی در این عرصه افزایش یابد.
وی افزود: پیش از این بیش از ۱۳ هزار نیروی خدماتی، عمدتاً از اتباع خارجی، در تهران فعال بودند؛ اما اکنون با سیاست جایگزینی، بخشی از این نیروها با کارگران ایرانی جایگزین شدهاند البته که این تغییر بار مالی ایجاد میکند، اما به بهبود وضعیت نظافت شهری منجر شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه علائم ایمنی، بشکهها و تجهیزات هشداردهنده در محل کار کارگران مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: در برخی نقاط بزرگراهی به دلیل شرایط خاص، امکان نظافت کامل وجود ندارد، اما با برنامهریزیهای جدید، کیفیت خدمات ارتقا یافته است.
وی این خبر راه هم داد که از این به بعد نظافت بزرگراههای تهران به ۲ پهنه شرق و غرب تقسیم شده که هر کدام از این پهنهها یک پیمانکار مجزا دارد و این امر باعث بهبود نظافت و تمیزی بزرگراهها شده است.
قضاتلو ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه کاهش ۱۳ درصدی در پیامهای مردمی مرتبط با نظافت و بهداشت شهری و کاهش هفت درصدی در مقایسه با سالهای قبلتر ثبت شده که این نشاندهنده بهبود عملکرد پیمانکاران و نیروهای اجرایی است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران همچنان به دنبال افزایش سهم کارگران ایرانی در حوزه خدمات شهری و پسماند، بهبود وضعیت معیشت آنان و ارتقای استانداردهای خدماتی در سطح شهر است تا رضایت شهروندان جلب شود و هم کیفیت محیط شهری افزایش یابد.