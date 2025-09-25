پخش زنده
یازدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با محوریت تأثیرات حرفهآموزی مددجویان در دوران حضور در زندان بر اشتغالزایی پس از آزادی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این تور نظارتی با حضور اهالی رسانه بهویژه برای محکومانی که در استان اصفهان مشمول عفو شدهاند، برگزار شد.
رویدادی که در آن بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف حضور داشتند و در جریان این برنامه، نمایندگان رسانهها از کسبوکارهای ایجادشده از طریق زندانیان سابق بازدید کردند؛ تجربهای که برای نخستینبار در کشور، بیش از ۲۰ کارگاه را در معرض دید رسانهها قرار داد.
تمرکز این تور بر بررسی تأثیر آموزشهای حرفهای زندانیان در دوران حبس و نقش آن در اشتغال پس از آزادی بود؛ بویژه برای محکومانی که به تازگی بهدنبال دستور رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب مشمول عفو گسترده شدهاند.
کارشناسان معتقدند عفو و فراهمسازی زمینه اشتغال پایدار، نهتنها به بازگشت مجدد زندانیان به جامعه کمک میکند، بلکه یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان به شمار میرود.