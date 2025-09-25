بازگشت ۲۶ واحد صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد به چرخه تولید
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید تا پایان امسال خبر داد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیازمند هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان برای بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید هستیم، افزود: در ۶ ماه سال جاری ۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشت.
وی با بیان اینکه برنامهریزی کردیم تا پایان سال به هدفگذاری مورد نظر برسیم، گفت: سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۸، ۲۱۷ میلیارد تومان است، اما نیازهای واحدهای استان ۳ هزار میلیارد تومان است که نیازهای استان برای سفر رئیس جمهور احصا شده است.