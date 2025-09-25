مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید تا پایان امسال خبر داد.

بازگشت ۲۶ واحد صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید امیر تیمور موسویان از هدفگذاری بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید در استان خبر داد و گفت: بازگشت این واحد زمینه اشتغال ۸۳۵ نفر را فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیازمند هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان برای بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید هستیم، افزود: در ۶ ماه سال جاری ۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشت.