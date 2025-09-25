نخستین جشنواره گردوی جنوب استان با محوریت توسعه گردشگری،کشاورزی و رونق اقتصادی دردولت اباد بحرآسمان جیرفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، خانمروحبخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌ فرد این منطقه در تولید گردو، اظهار داشت: این رویداد باهدف معرفی توانمندی‌های ساردوئیه در حوزه کشاورزی و جذب گردشگر به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم جنوب استان کرمان برگزار شد.

جنوب کرمان بیش از ۳۴۰۰هکتار سطح زیر کشت گردو دارد که از این میزان ۱۷۰۰ هکتار مربوط به بخش ساردوئیه است.

جنوب استان کرمان رتبه چهارم تولید گردو در کشور را دارد.