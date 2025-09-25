پخش زنده
امروز: -
۵۷ نیروگاه برق خورشیدی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: امروز ۵۷ واحد نیروگاه برق خورشیدی در ادارات و بخش خانگی این استان به بهره برداری رسید و پارسال هم ۱۰ هزار واحد از طرحهای تولید برق خورشیدی در کشور اجرایی شد.
سردار محمد زهرایی افزود: در مرحله بعد، این طرحها در کنار چاههای کشاورزی، صنایع، شهرکهای صنعتی و ادارات بهصورت تجمیعی و با همکاری صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیها توسعه مییابند.
وی گفت: مزارع خورشیدی کوچک با ظرفیتهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات توسط صندوقهای فرزانه در سراسر کشور آغاز شدهاند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی با اشاره به نقش تعاون بسیج در سرمایهگذاریهای کلان گفت: این مجموعه در کنار دولت برای رفع ناترازی انرژی، ایجاد مزارع خورشیدی بزرگ را در دستور کار دارد.
سردار زهرایی افزود: اگر جذابیتهای این طرح به مردم منتقل شود، میتوانیم شاهد مشارکت گسترده مردمی باشیم؛ چرا که این طرح علاوه بر اقتصادی بودن، در حوزه پدافند غیرعامل، درآمدزایی خانوار، تولید انرژی پاک و رفع ناترازی انرژی مؤثر است.