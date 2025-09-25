پخش زنده
امروز: -
جانشین فرماندهی سپاه خوزستان گفت: فضای مجازی با دانش یک ظرفیت، اما با بی سوادی یک تهدید است؛ انتظار میرود رسانهها برای دفاع از ارزشهای انقلاب و این نظام اسلامی همواره مقتدرانه قلم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی روز پنجشنبه در آیین آغاز سومین رویداد رسانهای طنین ویژه بانوان رسانه خوزستان اظهار کرد: رژیم بعث عراق از ۱۸ فروردین ۱۳۵۸، یعنی تنها سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با ۶۳۷ حمله زمینی، هوایی و دریایی به خاک ایران تجاوز کرد و یک جنگ تمامعیار به کشور تحمیل شد؛ صدام با پشتیبانی قدرتهای بزرگ، هدفی جز سقوط نظام جمهوری اسلامی نداشت.
وی صدام را یک هنرپیشه خواند که توسط «کارگردانان آمریکایی و غربی» برای حمله به ایران آماده شده و هدف اصلی اش، دستیابی به خوزستان و تسلط بر آبهای خلیج فارس بود.
جانشین سپاه خوزستان با اشاره به فضای ۲ قطبی جهان در آن دوران، خاطرنشان کرد: دشمنان امروز نیز با همان منطق عمل میکنند؛ هر که با ما نیست، علیه ماست ولی ما نیز در دفاع از خود با هیچکس تعارف نداریم.
وی ایستادگی مردم در برابر حمله عراق را مرهون حکم فرمانی امام خمینی (ره) و حضور گسترده و لبیکگوی جوانان انقلابی در جبههها دانست و گفت: تشکیل جبهه واحد توسط جوانان مشتاق و انقلابی عامل اصلی مقاومت هشت ساله و پیروزی در دفاع مقدس بود.
سرتیپ دوم پاسدار فلاحی یاداور شد: نقش زنان نیز همواره در دوران دفاع مقدس بی بدیل بوده و دشمنان همواره تفکر، منش و حجاب زن ایرانی را هدف قرار دادهاند.
جانشین فرمانده سپاه خوزستان با تقدیر از زنان بسیجی و خبرنگار خوزستانی، گفت: بانوان رسانه استان به خوبی به وصیت شهدا عمل کردهاند؛ هم پشتیبان ولایت هستند و هم حجاب را رعایت میکنند که این برای ما افتخار بزرگی است.
«جهاد تبیین» سلاح مقابله با جنگ روانی دشمن است
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی به نقش کلیدی «جهاد تبیین» در فضای رسانهای کشور اشاره و بر لزوم مقابله هوشمندانه با جنگ روانی و دروغپراکنی دشمنان تاکید کرد.
سید محسن موسویزاده با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر «جهاد تبیین»، گفت: نباید کاری کنیم که احساس مسئولیت نسبت به مردم و نظام تحت تاثیر دروغپراکنی در فضای مجازی کمرنگ شود؛ دشمنان میخواهند با جنگ روانی، ذهن مردم را مدیریت و بر فضای اطلاعرسانی مسلط شوند.
وی با اشاره به شرایط سخت تحریمی، افزود: کشور ما پس از ۴۶ سال، با شدیدترین تحریمها مواجه است و بی شک اگر کشوری، تنها یکدهم این تحریمها را تجربه میکرد، دچار فروپاشی میشد، اما ایران اسلامی با وجود این همه فشار و محاصره اقتصادی، ایستاده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مردم بسیاری از واقعیتها را نمیدانند، خطاب به رسانهها تاکید کرد: وظیفه ما تبیین درست این حقایق است؛ نباید اجازه دهیم جوسازی رسانههای بیگانه بر فضای کشور غالب شود.
وی همچنین در پاسخ به نگرانیهای برخی مردم درباره احتمال جنگ، اظهار کرد: اگر دشمن توانایی جنگ تمامعیار با ایران اسلامی را داشت، دیگر به سراغ تحریم و فشار اقتصادی نمیرفت؛ استراتژی امروز آنان، جنگ نیابتی، تحریم و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.
موسویزاده نقشه راه تمام مسئولین و رسانهها را عمل به بیانات مقام معظم رهبری دانست و گفت: صحبتهای ایشان کامل، دقیق و تبیینکننده است؛ اگر چشم و گوشمان به سمت رهبر معظم انقلاب باشد و به فرمایشات ایشان به خوبی عمل کنیم، بدون شک در زمره کشورهای اول جهان خواهیم بود.