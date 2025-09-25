برپایی نمایشگاه دستاوردهای موسسه رازی در البرز
همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی برپاشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مشاور رئیس مؤسسه سرم سازی رازی گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، نمایشگاه دستاوردهای بخش کشاورزی استان البرز در مصلای نماز جمعه کرج برپا شد و مؤسسه رازی نیز بهعنوان عضوی از خانواده جهاد کشاورزی با احداث غرفهای اختصاصی و ارائه آخرین محصولات و دستاوردهای علمی خود در این نمایشگاه حضور یافت.
اکبریان با اشاره به پیشینه درخشان مؤسسه رازی افزود: این موسسه با یک قرن سابقه خدمت در حوزههای پزشکی و دامپزشکی، در دوران دفاع مقدس نیز با اعزام داوطلبان به جبهههای حق علیه باطل، چهار شهید والامقام تقدیم نظام و انقلاب کرده است و از خانواده بزرگ رازی جمعی از کارکنان در کسوت جانبازان سرافراز فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: موسسه رازی در سالهای جنگ تحمیلی با تولید و تأمین سرم ضدزهر مار و عقرب، نقشی تعیینکننده در حفظ جان رزمندگان اسلام در مناطق عملیاتی جنوب و کوهستانهای غرب کشور ایفا کرد و در دوران بازسازی نیز در خدمت شهرهای جنگزده قرار گرفت.
وی گفت: امروز نیز همان روحیه ایثار و مقاومت در جبهه علم و تحقیق تداوم یافته است و دهها رزمنده دوران دفاع مقدس اکنون در سنگر پژوهش و نوآوری علمی به کشور خدمت میکنند. مؤسسه رازی همواره حافظ و پاسدار سلامت مردم ایران در میدانهای نبرد و در عرصههای علمی خواهد بود.
گفتنی است این نمایشگاه از روز سهشنبه تا جمعه (یکم تا چهارم مهر) برپا شده و بخشهای مختلف کشاورزی استان البرز، خدمات و توانمندیهای خود را در معرض دید عموم مردم و مسئولان قرار دادهاند