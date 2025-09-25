به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید تکاور مهدی جودکی فروردین سال ۸۹ در شمال غرب کشور در منطقه سنگ‌های آذرین در درگیری با گروهک تروریستی پژاک آسمانی شد.

مهدی جودکی با توجه به شرایط کاری پدر در شهرستان چابهار یکم فروردین سال ۱۳۶۷ پا به عرصه وجود گذاشت.

پس از گذراندن تحصیلات به خاطر علاقه‌ای که به سپاه داشت به عضویت این نهاد درآمد و سپس در شهریور ماه سال ۸۸ اقدام به ازدواج کرد و پس از انجام عقد قصد داشت در خردادماه سال ۸۹مراسم عروسی خود را برگزار کند، اما با توجه به ماموریتی که از طرف سپاه پیش آمد برای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک به منطقه شمال غرب کشور اعزام و متاسفانه این تصمیمش عملیاتی نشد.

مهدی جودکی در این ماموریت هنگام درگیری با گروهک تروریستی پژاک به همراه دو تن از همرزمانش شهید آسنجانی و شهید قریشی در تاریخ سی‌ام فروردین ۸۹ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهیدی که یک ماه مانده به عروسی اش به آرزویش که شهادت بود، رسید.

کتاب " تازه داماد" به نویسندگی فرشته عسگری برگرفته از زندگی تکاور شهید مهدی جودکی است و زندگی او را بازگو می‌کند.