به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این بازدید در سه نقطه مختلف مسیر انجام شد و مسئولان ضمن بازدید میدانی، با پیمانکاران و مهندسین ناظر پروژه گفتگو کردند تا روند پیشرفت، نقاط حادثه‌خیز و مشکلات موجود به صورت مستقیم بررسی شود.

دادستان رفسنجان در جریان بازدید اظهار داشت: «ایمن‌سازی جاده رفسنجان به داوران یکی از مطالبات جدی ۲۰ روستای مسیر است و حفظ جان و مال مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی به شمار می‌رود. ما از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای پروژه کوتاهی نخواهیم کرد و در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی یا قضایی، سریعاً اقدامات لازم برای رفع آن انجام خواهد شد.»

وی همچنین خطاب به مسئولین شرکت مس افزود: «با توجه به نقش این شرکت در منطقه و مصوبات قبلی مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی، انتظار داریم با همکاری و تزریق بودجه لازم، زمینه تکمیل پروژه و جلوگیری از تعطیلی آن فراهم شود تا مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری گردد.»

مهندس احمد انارکی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی و مطالبه به حق مردم گفت: «پس از درخواست‌های مکرر مردم و ورود دستگاه قضایی به موضوع، پروژه دوبانده‌سازی جاده رفسنجان – داوران در دستور کار جدی قرار گرفته است. با حضور مسئولین استانی و کشوری و وزارت راه و شهرسازی، اقدامات مؤثری برای پیشبرد پروژه انجام شده و پیمانکاران با تمام توان مشغول فعالیت هستند.»

شهردار رفسنجان در این بازدید به مسئولین قول مساعد داد که در صورت تأمین بودجه مورد نیاز، زیرسازی مسیر تا روستای داوران ظرف سه ماه آینده به اتمام رسیده و آماده روکش آسفالت خواهد شد.