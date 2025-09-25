به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور در دیدار با خانواده‌های شهدای اقتدار دفاع مقدس ۱۲روزه در منطقه شمال غرب کشور با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور اظهار کرد: دلاور مردان پدافند هوایی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه تا آخرین نفس و آخرین قطره خون خود ایستادند و لحظه‌ای عقب نشینی نکردند و مردانه در راه دفاع از ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

وی بابیان اینکه دشمن صهیونی با تجاوز به ایران اسلامی به دنبال لطمه به نظام اسلامی بود گفت: دنیای استکبار در دفاع مقدس ۱۲ روزه پشت رژیم غاصب صهیونیستی بود چرا که آنها به خوبی می‌دانستند که به تنهایی قابلیت عرض اندام در مقابل جمهوری اسلامی را ندارند و به همین خاطر دست به دامان استکبار جهانی شدند.

سرتیپ صباحی فرد به سلحشوری‌های کارکنان وظیفه در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: سربازان عزیزمان، همگام با سایر کارکنان نیرو‌های مسلح در دفاع از ایران اسلامی ایستادند و صحنه‌هایی از ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشتند و حماسه ساز شدند.