مدیرجهاد کشاورزی شادگان گفت: با توجه به اینکه امسال سال خشک و کم بارشی بود، برداشت خرما نسبت به سال گذشته کمتر است و از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۸۰ هزار تن خرما برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید اسلامیان در خصوص آمار برداشت خرما در شادگان با بیان اینکه امسال سال خسارت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال سال خشک و کم بارشی بود، برداشت خرما نسبت به سال گذشته کمتر است و تا الان در شادگان حدود ۸۰ هزار تن خرما برداشت شده است.

وی با بیان اینکه شادگان جایگاه اول تولید خرما در استان را دارا است، در خصوص عمده ارقام برداشت خرما در شادگان بیان کرد: عمده ارقام، بیشتر استعمران و حدود ۲۰ درصد سایر ارقام است. برداشت خرما تقریبا تا ۲۰ روز دیگر ادامه خواهد داشت.

به غیر از تامین آب درخواستی از مسئولان نداریم

مدیر جهاد کشاورزی شادگان اظهار کرد: به غیر از تامین آب درخواست خاصی از مسئولان نداریم که خوشبختانه تامین آب نخیلات به خوبی صورت گرفته است، اما نخیلات نه تنها به آب بلکه به هوای متناسب نیاز دارند و متاسفانه ما امسال هوای شرجی نداشتیم و در تمام مدت هوا خشک بود.

اسلامیان اظهار کرد: با توجه به اینکه تالاب نیز کمی خشک شده است، میزان باد‌هایی که بر اثر تالاب می‌وزیدند نیز کم شد و امسال به طور کلی کمبود آب و هوای شرجی داشتیم.

وی ادامه داد: خرما نیاز به هوای شرجی دارد و با توجه به این، خرما تحت‌تاثیر تالاب است. وقتی که آب تالاب فروکش می‌کند و پایین می‌آید، هوای شرجی کم می‌شود و این مساله عملکرد نخیلات را از لحاظ کیفی و کمی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.