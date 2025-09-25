رئیس جمهور کشورمان روز گذشته در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل ضمن تشریح مواضع اصولی و مقتدرانه جمهوری اسلامی، اقتدار و استواری ایران کهن در برابر تند باد‌ها را یاد آورشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه ایران دارای تمدن کهن همواره در برابر تندباد‌های تاریخ، با اتّکا به قدرت ایمان و انسجام ملی خود، سربلند ایستاده است و در برابر مهاجمان سر فرود نمی‌آورد گفت: تجاوز رژیم غاصب اتحاد مقدس ملی را قوام بخشید.

آقای پزشکیان با اشاره به جایگاه عدالت و دوری از خود برتر بینی در ادیان الهی از تجاوز رژیم غاصب به کشور‌ها و نسل کشی در غزه انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه جهان نظاره گر وحشی گری رژیم غاصب در تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها و کشتار و زنان و کودکان در غزه است گفت این رژیم صلح و ثبات جهانی را نقض کرده است.

رئیس جمهور کشورمان با نمایش تصاویر شهدای تجاوز رژیم غاصب به کشورمان افزود: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف‌کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود.

آقای پزشکیان اظهاد داشت ایران قدرتمند را در کنار همسایگان قدرتمند و منطقه قوی می‌خواهیم و از چشم انداز عادلانه که توسعه جمعی را فراهم کند حمایت می‌کنیم.