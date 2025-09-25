پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی صبح امروز از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید و با مردم منطقه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رضا رحمانی در این بازدید با تأکید بر جایگاه ویژه آثار تاریخی و فرهنگی استان در توسعه پایدارگردشگری گفت: تپه حسنلو یکی از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی کشور است که میتواند در کنارسایر جاذبههای طبیعی و فرهنگی منطقه، نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.
رحمانی، با اشاره به ضرورت حفاظت و مرمت این محوطه تاریخی افزود: صیانت از میراث گذشتگان و معرفی صحیح آن به نسلهای آینده، از اولویتهای مدیریت استان است و در این راستا هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.
وی، با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساختهای گردشگری در محدوده تپه حسنلو اظهارکرد: با برنامهریزی مناسب درحوزههایی همچون راه دسترسی، خدمات رفاهی و اطلاعرسانی گردشگری، میتوان تپه حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری آذربایجانغربی تبدیل کرد.
استاندارآذربایجانغربی، در ادامه توسعه گردشگری را عامل مهمی در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و معرفی هویت فرهنگی استان دانست و افزود: با نگاه علمی و بهرهگیری از توان دانشگاهها و مراکز پژوهشی، زمینه برای مطالعات گستردهتر و معرفی این اثر ارزشمند به جامعه جهانی فراهم خواهد شد.
وی گفت: تپه تاریخی حسنلو و ظرفیتهای گردشگری روستای آن میتواند زمینهساز جذب بازدیدکنندگان بینالمللی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه باشد.
رحمانی، در حاشیه بازدید از تپه و دهکده توریستی حسنلو در نقده با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بینظیر منطقه افزود: با برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امکان هدایت گردشگران داخلی و بینالمللی به این منطقه فراهم است و میتوان تپه تاریخی حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل کرد.
وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهای جهان که گردشگری بخش اصلی اقتصاد آنهاست، به اندازه ایران از میراث تاریخی و جاذبههای فرهنگی برخوردار نیستند و باید از این فرصتهای بینظیر برای توسعه اقتصادی و فرهنگی بهرهبرداری کنیم.