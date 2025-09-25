به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رضا رحمانی در این بازدید با تأکید بر جایگاه ویژه آثار تاریخی و فرهنگی استان در توسعه پایدارگردشگری گفت: تپه حسنلو یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی کشور است که می‌تواند در کنارسایر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

رحمانی، با اشاره به ضرورت حفاظت و مرمت این محوطه تاریخی افزود: صیانت از میراث گذشتگان و معرفی صحیح آن به نسل‌های آینده، از اولویت‌های مدیریت استان است و در این راستا هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

وی، با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در محدوده تپه حسنلو اظهارکرد: با برنامه‌ریزی مناسب درحوزه‌هایی همچون راه دسترسی، خدمات رفاهی و اطلاع‌رسانی گردشگری، می‌توان تپه حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری آذربایجان‌غربی تبدیل کرد.

استاندارآذربایجان‌غربی، در ادامه توسعه گردشگری را عامل مهمی در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و معرفی هویت فرهنگی استان دانست و افزود: با نگاه علمی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، زمینه برای مطالعات گسترده‌تر و معرفی این اثر ارزشمند به جامعه جهانی فراهم خواهد شد.

وی گفت: تپه تاریخی حسنلو و ظرفیت‌های گردشگری روستای آن می‌تواند زمینه‌ساز جذب بازدیدکنندگان بین‌المللی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه باشد.

رحمانی، در حاشیه بازدید از تپه و دهکده توریستی حسنلو در نقده با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیر منطقه افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امکان هدایت گردشگران داخلی و بین‌المللی به این منطقه فراهم است و می‌توان تپه تاریخی حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل کرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشور‌های جهان که گردشگری بخش اصلی اقتصاد آنهاست، به اندازه ایران از میراث تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی برخوردار نیستند و باید از این فرصت‌های بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی و فرهنگی بهره‌برداری کنیم.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو نقده