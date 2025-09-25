پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل گاز استان کرمان گفت: از مجموع ۲۵ شهرستان استان کرمان، گازرسانی در تمامی آنها انجام شده و از ۸۵ شهر استان نیز ۸۳ شهر تحت پوشش گاز قرار گرفتهاند،
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سلیمانی در رفسنجان افزود، تنها شهرهای باقیمانده، شهر رمشک و چاهخدا از توابع شهرستان قلعهگنج است که در حال انجام پروژه گازرسانی هستیم.
وی افزود: با تلاشهای شرکت ملی گاز ایران و حمایتهای دولت چهاردهم، پوشش گازرسانی روستایی استان کرمان از ۶۶ درصد در سال گذشته به ۷۷ درصد در سال جاری رسیده است؛ یعنی ۱۱ درصد رشد قابل توجه در این حوزه داشتهایم.
وی همچنین اعلام کرد: که سرجمع پوشش گازرسانی خانوارهای استان کرمان به ۹۱.۱ درصد افزایش یافته و با اجرای پروژههای جاری، بهزودی به میانگین کشوری ۹۵ درصد خواهیم رسید.
سلیمانی تصریح کرد: در سطح شهری ۹۹.۸ درصد خانوارها و در بخش روستایی ۷۷ درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.
مدیرعامل گاز استان کرمان ضمن تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در آستانه فصل سرما، از هماستانیها خواست ضمن صرفهجویی در مصرف گاز، از خدمات شرکت گاز استان بهرهمند شوند.
وی همچنین به اقدامات بهینهسازی در بخش موتورخانهها اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۵۰ درصد موتورخانههای استان بهینهسازی شدهاند که این اقدامات بهطور کامل با هزینه شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان کرمان انجام شده است.
سلیمانی افزود: در سال جاری، پروژه هوشمندسازی موتورخانههای بهینهسازیشده نیز آغاز خواهد شد که این اقدام نیز بدون هیچ هزینهای بر دوش مردم و با اعتبارات داخلی شرکت گاز استان اجرا میشود.
وی در پایان اعلام کرد که در حال حاضر ۸۶۴ هزار مشترک در استان کرمان از گاز طبیعی در بخشهای خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی، فولادی و کشاورزی استفاده میکنند.
در این مراسم از زحمات مهندس غیاثی رئیس سابق اداره گاز رفسنجان قدردانی و مهندس کوهستانی بهعنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد