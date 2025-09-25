صبح امروز هم شهرداران تهران پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا گلزار شهدای همدان با امام جمعه همدان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیش از شروع اجلاس شهرداران کلان شهرها، شهردار تهران در دیداری که بانماینده ولی فقیه دراستان داشت گفت: بیش از ۷۳ درصد مردم در شهرهازندگی می کنند که مدیریت آن باشهردارهاست.

علیرضازاکانی افزود: بیش از ۹۵ درصد خانه‌های تهران نیاز به بازسازی دارند که شهرداری موظف به نوسازی و رفع آسیب دیدگی آنهاست.

وی صیانت ازشهر‌ها خدمت مردم وایجاد رضایتمندی وهمبستگی را اساس کار شهرداران برشمرد.

نماینده ولی فقیه دراستان همدان دراین دیدار شهرداران را خط مقدم حل مسائل شهر‌ها خواند وگفت: نقش شهرداری تهران در جنگ ۱۲ روزه وچه بعد ازآن برجسته بود و. امروزه اداره کردن کلان شهر‌ها سختی‌های فراوان و مسئولیت سنگینی دارد.



