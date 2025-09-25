از امشب با خروج سامانه بارشی به تدریج شاهد کاهش ابر و پدیده در استان خواهیم بود.

پبش بینی خروج سامانه بارشی و کاهش ابر و پدیده در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت :با توجه به فعالیت سامانه بارشی بارش های پراکنده در استان پیش بینی می کنیم.

سمیه ملاحی افزود: از امشب با خروج سامانه بارشی به تدریج شاهد کاهش ابر و پدیده در استان خواهیم بود.

وی گفت: از فردا تا اواسط هفته آینده وضعیت جوی به نسبت پایدار را پیش بینی می کنیم و انتظار داریم که آسمان گلستان غالبا صاف تا قسمتی ابری گاهی اوقات افزایش ابر داشته باشد.

وی پیش بینی کرد بارش های پراکنده ای را در نواحی کوهستانی داشته باشیم.

ملاحی افزود: پیش بینی می کنیم برای فردا دمای استان دو تا چهار درجه سانتی گراد افزایش یابد و بیشینه دمای هوا در منطقه اینچه برون به سی درجه سانتی گراد برسد همچنین تغییرات قابل ملاحظه ای را از شنبه تا چهار شنبه نداشته باشیم.