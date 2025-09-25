به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد مبارزان آن دو بولدوزر نظامی دی ۹ ارتش اشغالگر را با موشک‌های الیاسین ۱۰۵ در شمال شرق محله الشیخ رضوان در شهر غزه گذشته هدف قرار دادند.

القسام همچنین افزود: مبارزان ما روز سه شنبه، یک خودروی زرهی یگان عرب‌نما‌های ارتش اسرائیل را با انفجار بمب در محله الشیخ رضوان غزه هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن همه سرنشینان آن شد.

گردان‌های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی هم اعلام کرد رزمندگان آن یک نیروی پیاده نظام ارتش اشغالگر را در کمینی در اطراف خانه محاصره شده گرفتار کردند و آنها را هدف قرار دادند.