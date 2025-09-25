پخش زنده
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی کشور گفت: در انتخابات پیشروی شوراهای شهر تهران، نام تشکیلات سیاسی بهجای نام نامزدها در تعرفهها درج خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی کشور در نشست با اعضای این حزب در ساری، از تدوین چارچوب اصلی سیاستگذاری برای انتخابات شوراها در سراسر کشور خبر داد.
محمدعلی امانی گفت: این چارچوب به دبیران مؤتلفه در مرکز استانها، شهرستانها و روستاها ارائه شده تا بر اساس آن فعالیتهای انتخاباتی خود را سامان دهند.
وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، قانون تناسبی تنها در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اجرا میشود که در این دوره صرفاً در تهران عملیاتی خواهد شد و هنوز آییننامه اجرایی آن توسط وزیر کشور ابلاغ نشده است.
امانی با اشاره به تغییر شیوه رأیگیری در پایتخت اظهار کرد: در این دوره انتخاباتی، در تعرفهها به جای نام نامزدها، نام تشکیلات درج خواهد شد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: این حزب در سراسر کشور نامزدهای خود را معرفی خواهد کرد و در تهران نیز بر اساس دستورالعمل و آییننامهای که بهزودی ابلاغ میشود، در صحنه انتخابات حضور خواهد داشت.