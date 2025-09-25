رعایت شئونات اسلامی و تربیتی خط قرمز آموزش و پرورش
روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه رفتارهای در محیط مدرسه جنبه تربیتی دارد و درصورت مشاهده هر گونه تخلف مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برگزاری جشنی نامتعارف در یکی از مدارس استان گفت: مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی مجریان سیاست های آموزش و پرورش هستند و مسئولیت همه امور آموزشی و تربیتی را برعهده دارند. سید ولی موسوی با تاکید بر رعایت شئونات اسلامی و اصول آموزشی و تربیتی تاکید کرد و گفت: رعایت این اصول خط قرمز آموزش و پرورش استان است.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به رسالت خطیر آموزش و پرورش در تربیت نسل آیندهساز کشور، رعایت کامل شئونات اسلامی، اصول اخلاقی و موازین آموزشی و تربیتی در همه مدارس از اولویتهای اصلی این نهاد مقدس به شمار میرود. موسوی اضافه کرد: مدیران مدارس موظفاند ضمن نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی، محیطی سالم، ایمن و منطبق با ارزشهای اسلامی و انقلابی برای دانشآموزان فراهم سازند. وی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه قصور یا تخلف، موضوع مطابق قوانین و مقررات جاری پیگیری و با آن برخورد قاطع و قانونی می شود و در این زمینه هیچگونه اغماض و چشمپوشی صورت نخواهد گرفت. مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان از مدیران مدارس خواست با دقت، تعهد و اهتمام ویژه در این زمینه، زمینهساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و اعتلای ارزشهای فرهنگی و اخلاقی در مدارس باشند.