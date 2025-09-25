به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: عقاب آسیب‌دیده‌ای که از ناحیه بال چپ دچار آسیب از سوی شکارچیان شده بود، به همت دوستداران طبیعت تحویل حفاظت محیط‌زیست استان شد و تحت عمل جراحی تخصصی قرار گرفت.

مرتضی جوهری افزود: این عمل جراحی ۳ ساعته در یکی از کلینیک‌های دامپزشکی شهر اصفهان با حضور و نظارت کارشناس و دامپزشک حفاظت محیط‌زیست استان اجرا شد و با توجه به وضعیت مطلوب، پرنده به مرکز نگهداری حیات‌وحش اصفهان جهت گذران دوره درمان، انتقال یافت.

وی گفت: این پرنده پس از بهبود کامل و اطمینان از سلامت، در زیستگاه‌های طبیعی خود در استان رهاسازی می‌شود.

عقاب صحرایی با ۷۵ سانتی متر طول، یک پرنده شکاری از تیره بازان است.

این پرنده در ایران نیز به شکل مهاجر یافت می‌شود و از پرندگانِ حفاظت شده است. این پرنده در استپ‌های باز، نواحی بیابانی و نیمه‌بیابانی، کوهپایه‌ها، نزدیک تالاب‌ها و حوالی شهر‌های بیابانی به سر می‌برد و معمولاً آشیانه خود را روی درخت می‌سازد.